Ebru Polat'tan partilere katılanlara küfürlü tepki!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz gün İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından hem deprem sonrası yapılan çirkin yorumlara hem de hiç bir şey olmamış gibi partilere devam edenlere tepki gösterdi.

İzmir'de yaşananları yakından takip eden Ebru Polat son olarak da koronavirüs ve deprem dinlemeyen insanların Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlamasına tepki gösterdi.

Ülke İzmir'den gelecek güzel haberler için tek yürek olurken dünyada Cadılar Bayramı kutlamaları yapılmaya başlandı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı da Miami'de düzenlenen bir partiye katıldı.

"O CADININ SÜPÜRGESİ SİZE ..."

Partiden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada peş peşe tepkiler geldi.

Ünlülerden de bir çok tepki gelirken başta Gürgen Öz ve Gülben Ergen olmak üzere peş peşe paylaşımlarda bulunuldu.

Kısa sürede gündem olan Subaşı'na bir tepki de şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. Instagram hesabından yayınladığı videosunda partilere katılanlara tepki gösteren Polat, "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o cadının süpürgesi size gir... inşallah. Başka da diyeceğim bir şey yok pislikler" ifadelerini kullandı.

"CADILAR BAYRAMI BİZİM BAYRAMIMIZ DEĞİL!"

Yaptığı paylaşımın ardından Polat hızını alamadı ve bir de yazılı bir açıklamada bulundu:

"Cadılar Bayramı bizi bayramımız değil aklınızda olsun. Kutlayabilirsiniz tabi kimseyi ilgilendirmez. Evet doğru hayat devam ediyor bunlara kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama 1 hafta en azından insanların gözünün içine soka soka eğlencenizi paylaşmayım bari. O kadar insan göçük altında ya... Ne yapıyorsanız içinizde yapın bu şekilde cool olmuyorsunuz."