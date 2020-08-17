Ebru Şallı isyan etti: Kimseye hesap vermem!
Ebru Şallı kendisine gelen eleştirilere sonunda isyan etti. Kısa bir süre önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi olmuştu. Şallı bu eleştirilere sonunda rest çekti.
Ebru Şallı geçtiğimiz gün eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Şallı'nın "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdığı bu fotoğrafına eleştiri yağdı.
"BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIYORUM"
Ebru Şallı 36. yaş gününü kutladığı eşi Uğur Akkuş ile olan fotoğrafına gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim"
Şallı sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar"
OĞLUMUN VASİYETİ
Ebru Sallı benzer bir pozu daha önce de sayfasında paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:
"Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver" demişti.
"Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda”"
Ebru Şallı Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir.