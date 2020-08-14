Ebru Şallı'nın eşi ve oğlu ile eğlenceli gecesi!

Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı dün akşam büyük oğlu Beren ve eşi Uğur Akkuş ile eğlenceli bir gece geçirdi. "Negatif olan herkes ve her şey ile arama perde çekiyorum" diyen Ebru Şallı’nın bu görüntülerine bazı takipçilerinden tepki geldi.

Oğlunun ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve eleştirilere maruz kalan Şallı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Şallı gelen olumsuz eleştirilere şöyle yanıt verdi,“Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım.

ONLARA KALSA ÖLMEMİ İSTİYORLAR

“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: ‘Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.’ Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim’in gücünü içime verdi.”

BUNUN İÇİN BİRAZ ERKEN DEĞİL Mİ?

Yaptığı açıklamların ardından sosyal medyadad fotoğraf paylaşmaya devam eden Şallı dün akşam da eşi ve oğlu Beren ile eğlenceli anlar yaşadı. Bu anları sosyal medyada yayınlanan Şallı'yı bazı takipçileri "Biraz erkendi bunun için" diyerek eleştirdi.