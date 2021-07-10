Ebru Şancı şikayetçi olmuştu! Çıplak fotoğraflarını paylaşan Seyhan Erdağ hakkında karar verildi!

Ünlü model ve oyuncu Ebru Şancı, katıldığı bir televizyon programında hamile ünlülerin karnı açık poz vermelerini doğru bulmadığını belirterek, "Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamasının ardından mankenlik dönemine ait çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan gazeteci Seyhan Erdağ'dan şikayetçi oldu.

Ebru Şancı, futbolcu sevgilisi Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmiş ve Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.

İddiaya göre Erdağ, kendisine ait bir sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek Şancı'yı tiye alan bir mesaj paylaştı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Erdağ'ın paylaşımının ardından savcılığa başvuran Şancı, 'Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek şikayetçi oldu.

"ORTADA SUÇ YOK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Erdağ, haberinde Şancı'nın mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafını kullandığını ve bu fotoğrafların internette kolaylıkla bulunan fotoğraflar olduğunu kaydederek, amacının hakaret etmek olmadığını kaydetti.

Savcılık, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını bu nedenle ortada suç olmadığını kaydederek, dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.