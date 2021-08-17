Ebru Şancı'dan esprili paylaşım! Galatasaray maçı ardından eşi Alpaslan Öztürk'e göndermede bulundu!

Galatasaray'ın deplasmanda Giresun'a karşı oynadığı mücadelede son dakikalarda yedekten oyuna giren Alpaslan Öztürk yaptığı başarılı savunmasıyla herkesin takdirini toplarken eşi Ebru Şancı da tebrik etmeyi unutmadı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'le evlerindeki en doğal hallerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

37 yaşındaki Şancı, 28 yaşındaki eşi Öztürk'ün maç esnasındaki başarılı pozisyonunu sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı. Şancı paylaşımında eşini etiketleyerek, "Benim peşimden böyle koşmadın be" yorumunda bulunması takipçilerini güldürdü.

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983'de İstanbul'da doğdu. 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında[hangileri?] tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi.

Ebru Şancı kimdir? Aslen nereli? kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk, 16 Temmuz 1993 tarihinde Antwerp, Belçika’da doğmuştur. 12 yaşında iken 2005 yılında Berchem Sport takımının altyapısında futbola başladı. Germinal Beerschot ve Birmingham City altyapılarında gelişti.

13 Haziiz olarak Standard Liège takımına geçerek 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2013-2014 ara transfer döneminde kiralık olarak Kasımpaşa spor kulübüne gitti. 2015 yılında ise yine kiralık olarak Eskişehirspor’da oynamaya başladı.

Alpaslan Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?