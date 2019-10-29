Ebu Hasan el-Muhacir kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sabahki "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi." ifadelerine ilişkin Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirine açıklamada bulundu. Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan'ın bahsettiği kişi, DEAŞ sözcüsü Muhacir'di." dedi. Çıkan haberler sonrası Ebu Hasan el-Muhacir kimdir? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen kişiler internette arama yapmaya başladı. Peki Ebu Hasan el-Muhacir kimdir? | Ebu Hasan el-Muhacir öldürüldü mü? Ayrıntılar haberimizde.

EBU HASAN EL-MUHACİR KİMDİR?

Ebu Hasan el-Muhacir, DEAŞ terör örgütünün sözcüsü olarak biliniyordu.

Ebu Hasan el-Muhacir'in kökeninin Girit Adası’na dayandığı ve 1983 doğumlu bir Hristiyan olarak yetiştiği öne sürülürken, 2001 yılında İslam'ı seçtiği çeşitli kaynaklarda belirtiliyor.

EBU HASAN EL-MUHACİR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Ebu Hasan el-Muhacir konusuna ilişkin olarak öldürülüp öldürülmediği ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklama yapılmazken Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Başkan'ın bahsettiği kişi, DEAŞ sözcüsü Muhacir'di." ifadesini kullandı.