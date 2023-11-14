Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayısının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söyledi.

Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi.

Sahadaki çatışmalara ilişkin de bilgi veren Ebu Ubeyde, Filistinli direnişçilerin, İsrail askerlerinin girdiği noktalara sızarak, tanklar ile askeri araçlarını hedef aldığını ve askerlere saldırdığını kaydetti.

"İsrailli komutanların direnişi yok etme hayali, yenilgiden kaçıştır"

Son 48 saat içinde 20 İsrail askeri aracını tamamen ya da kısmi olarak imha ettiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, "İsrailli komutanların direnişi yok etme hayali, yenilgiden kaçıştır." diye konuştu.

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Ebu Ubeyde, İzak Şamir ve İzak Rabin'in (eski İsrail başbakanları) de direnişi yok etmeye çalıştığını ve o zaman sayılarının sadece 10'larla ifade edildiğini hatırlattı.

İsrail devlet televizyonu KAN, 11 Kasım'da, İsrail ile Filistinliler arasında esir takasını ve Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini içeren bir anlaşmaya varılması için ABD ile Katar'ın arabuluculuğunda yoğun görüşmelerin yürütüldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: Yeni Şafak

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