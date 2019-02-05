Ebubekir Taşyürek'e Kartal esnafından yoğun ilgi

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarını hızlandırdı. Taşyürek seçim çalışmaları kapsamında Topselvi Kubailay caddesi üzerindeki tüm esnafları ziyaret ederek seçmenlerden AK Parti’ye destek istedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ziyaret ettiği esnaflarla hoş sohbet ederek sorunlar hakkında da bilgi aldı.

Taşyürek Topselvi ve Kubilay Caddesi üzerinde esnafçılık yapan Hatay Yayladağlı Gülüfer hanımın işyerinde gözleme yaparak katkı sundu.