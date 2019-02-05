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Ebubekir Taşyürek'e Kartal esnafından yoğun ilgi

31 Mart 2019 yerel seçimlerimde AK Parti Kartal belediye başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, seçim çalışmaları kapsamında Kartal esnafından yoğun ilgi gördü.

Ebubekir Taşyürek'e Kartal esnafından yoğun ilgi

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarını hızlandırdı. Taşyürek seçim çalışmaları kapsamında Topselvi Kubailay caddesi üzerindeki tüm esnafları ziyaret ederek seçmenlerden AK Parti’ye destek istedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ziyaret ettiği esnaflarla hoş sohbet ederek sorunlar hakkında da bilgi aldı.

Ebubekir Taşyürek'e Kartal esnafından yoğun ilgi

Taşyürek Topselvi ve Kubilay Caddesi üzerinde esnafçılık yapan  Hatay Yayladağlı Gülüfer hanımın işyerinde gözleme yaparak katkı sundu.

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