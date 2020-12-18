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Ece Erken'in son hali görenleri şok etti!

Ünlü sunucu Ece Erken'in son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü sunucunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ece Erken'in son hali görenleri şok etti!

Ünlü sunucu Ece Erken geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

İş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evliyken aşk yaşamaya başlayan Ece Erken'in son hali dikkat çekti.

Şu sıralar New York tatilinde olan 42 yaşındaki sunucu, Instagram hesabından paylaştığı video ile magazin gündemine geldi.

Ece Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken, aldığı kilolar da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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