Ece Gökoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE GÖKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Nisan.1989

Ece Gökoğlu kaç yaşında : 30

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Model

Ece Gökoğlu doğum yeri : Antalya

ECE GÖKOĞLU BİYOGRAFİSİ

3üncü sezon Bu Tarz Benim yarışmacısı.

Ece Gökoğlu, 25 Nisan 1989 tarihindeAntalya’da doğmuştur. Ece Gökoğlu, 1,78 boy, 53 kiloda olup Antalya’da ana sınıfı öğretmenliği yapmaktadır. Daha önce Çilem Ece Gökoğlu olan adını T.C. Antalya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava'da Duygu Ece Gökoğlu olarak değiştirmiştir. Sıla Özbek adında DJ'lik yapan ablası vardır.

Ece Gökoğlu, 2013 yılında 110. hafta “Bana her şey yakışır” yarışmasına da katılmıştır.

Ece Gökoğlu, 19 Nisan 2014 tarihinde İlker Ayrık’ın sunduğu “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışmaya da katılmıştır.

Ece Gökoğlu, Bu Tarz Benim yarışmasının 3.sezon ön elemesinin 12 Aralık 2014 tarihinde yapılan finalinde Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu’nun olduğu jüri heyetinden 3 evet ile bu tarz benim yarışmasının 3.sezon yarışmacıları arasına ismini yazdırdı.

Ece Gökoğlu, kariyer hedefleri arasına oyunculuğu da koydu. İlkbaharda İstanbul'a giderek iki ay sürecek oyunculuk kursuna katılıp eğitim alacağını, kariyerine oyunculuk üzerine yoğunlaşacağını vurgulayan Gökoğlu,

“Mankenlikten asla vazgeçmem. Mesleğim benim için bir tutku. Fakat oyuncu olmak ve iyi projelerde kamera karşısına geçmek istiyorum. Başarmayı seviyorum, bunu da başaracağım"

diye konuştu.

Antalya'da 3.zil tiyatro evinde bir yıl oyunculuk eğitimi aldı.

2016 yılında Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Cengiz Abazoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Ne Giysem Yakışır' adlı yarışma programının tanıtım yüzü oldu.

2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı ve Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören, Emre Kızılırmak, Başak Parlak, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin rol aldığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Bir Deniz Hikayesi