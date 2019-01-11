Ece Pirim Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE PİRİM KİMDİR?

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Ece Pirim kaç yaşında : -

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Meslek : Model, Spiker, Dizi Oyuncusu, TV Sunucusu

Ece Pirim doğum yeri : Ankara

ECE PİRİM BİYOGRAFİSİ

Ece Pirim, 4 Ağustos Tarihinde Ankara’da doğmuştur. Anne tarafı Yugoslavya, baba tarafı Polonyalıdır. Babası da kendi farklı mesleği dışında, TRT Radyo seslendirme sanatçısıdır. Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında uzun yıllar halk oyunları oynadı. Hacettepe üniversitesi ve Azerbaycan kültür derneklerinde halk oyunları eğitmenliği yaptı.

Lisanslseden sonra boy-pos iyice dikkat çekmeye başlayınca manken ol, güzellik yarışmasına katıl diye çevresinden gelen sözlerle Ankara’da M.E.B.’ na bağlı “Tülin Okan arı” mankenlik ve zarafet okuluna giderek mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi işletmeyi kazandı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Radyo-TV-iletişim bölümünü kazandı ve oradan mezun oldu. Bu arada TRT sınavlarına girerek sunuculuğa ilk olarak TRT’de başladı. Bir taraftan mankenlik ve fotomodelliğe başladı ve o zamanlar en büyük moda organizasyonu olan “Vizon Show” a seçilmesi ile birlikte İstanbul’a geldi.

Katıldığı yarışmalarda Miss Globe Türkiye Güzeli, Miss Hawaiian Tropic ve İtalya Miss Bride (Avrupa 3. Güzeli) seçildi.

Bir yandan da TRT’den sonra, HBB’de çeşitli programlar hazırladı ve sundu. Ardından Kanal 6, sonra ATV, İstanbul TV, Kanaltürk, Bugün TV’de çalıştı.

Kanaltürk’te Sabah haberleri, Bugün Tv haber kanalında “Ece ve Riccon’la Beden Dili” adlı program, yapım ve sunumu kendisine ait olan “Ece’yle Oradan Buradan” ve “Siyasetin Arka Yüzü” TRT Haber’de yayınlandı. Bugün tv’de “Bugünün Sokağı” adlı programı yaptı.

Ece Pirim, kendisini geliştirmek için kişisel gelişim, yöneticilik, marka olmak, iletişim, etkili konuşma ve haber teknikleri konularında seminer ve workshop’lara katıldı. Sonra da Kanaltürk televizyonunda habere geçti, önce gece haber-programı hazırlayıp sundu, daha sonra ana haber editörlüğü ve spikerliği yaptı.

Daha sonra yine programlara döndü, İnternet sitelerine ünlü isimlerle röportajlar hazırladı. Program ve sunuculuk alanlarında ödüller aldı. Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları ile “Turquie la Belle” adında ki grupla 3 yıl süren dünya turnesini yaptı.

Dışişleri ve Kültür Bakanlığının; Türkiye tanıtımına katkılarından ötürü üstün başarı ve hizmet ödülüne layık görüldü. Bu arada 2 sene de yurtdışında yaşadı.

Dizi ve reklam filmlerinde oynayan Ece Pirim, E.S.E.K ve Tümay Özokur ajansına bağlı olarak oyunculuk yapmaktadır.

Kanaltürk televizyonunda sunuculuk yaptı, Bugün TV’de sunuculuk yaptı. magazinmatik.com'un köşe yazarlığını yapmaktadır. Ve kadınmedya.com‘ da kadının sesi olmaya devam etmektedir.

Ece Pirim, 16 Tem 2009 tarihinde mühendis Benhür Güzeler ile evlendi. 25 Mayıs 2011 tarihinde boşandı.

17 Ocak 2014 tarihinde Mühendis ve İş Adamı (Demo Grup yönetim kurulu başkanı) Adnan Çevikel ile nişanlandı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Sevgi taşı (doktor Handan) (sinema filmi)

1989 - Türkmen Düğünü (Haskız) (TV Dizisi)

Kitapları :

2012 - Tuhaf Alışkanlıklar Kitabı ( Birçok (126) yazar ile birlikte)