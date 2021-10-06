Ece Ronay ifşaladı! Mehmet Ali Erbil çileden çıktı! Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdiler! "Sana belden aşağı çok iyi vururum"

Geçtiğimiz gün ortaya atılan taciz iddiası magazin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e ciddi bir taciz suçlamasında bulunmuştu. Daha önce klibinde oynayan Mehmet ali Erbil'in kendisine taciz dolu mesajlar gönderdiğini iddia eden fenomen bu mesajları da sosyal medya hesabından ifşalamıştı.

ERBİL'İN AÇIKLAMASI

Ece Ronay'ın paylaşımlarının ardından sessiz kalmayan Erbil, "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu beni biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye onu ben yazmadım.

Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım." açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞ TARTIŞMASI

Bugün ise Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programa telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, eski dostu Deniz Akkaya ile resmen birbirine girdi. Deniz Akkaya, Mehmet Ali Erbil'e "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfür eden bir insanın klibinde nasıl oynadın?” şeklinde bir soru yöneltmesinin üzerine çileden çıkan Erbil, "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim” dedi.

Bunun üzerine Akkaya, "Google’a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?” sorusunu yöneltince Erbil "Ha tabi kızının 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım’ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?” dedi.

Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamayan Akkaya, “Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalma” derken Erbil ise “Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır” diyerek izleyiciyi hayrete düşürdü.

"ESKİ KARILARIMA LAF EDECEK EN SON İNSAN"

Akkaya'nın eski eşleriyle kendisini kıyaslayarak, "Ben kendi paramı kazanan, kendi çocuğuma bakan; senin eski karıların gibi hiçbir şekilde nafaka almadan keyfime bakan bir kadınım. Sana mı düştü benim uçkurumun şeyini tutmak? Kendine gel!" demesi üzerine Erbil, "Benim eski karılarıma laf edecek en son insandır kendisi" dedi.