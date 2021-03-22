Ece Üner babası Dinç Üner kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Haysiyet adlı kitabıyla adından söz ettiren son zamanların başarılı haber spikeri Ece Üner'in babası Dinç Üner merak konusu oldu. Peki Ece Üner babası Dinç Üner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar.
Ece Üner'in 'Haysiyet' adlı kitabı okuyucuyla buluştu. Ayşe Arman'a röportaj veren Ece Üner'in babası Dinç Üner merak konusu oldu. Peki Ece Üner babası Dinç Üner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
ECE ÜNER BABASI DİNÇ ÜNER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Dinç Üner, 1953 yılında İstanbul’da doğdu.
Dinç Üner, Galatasaray Lisesi ortaokulu sonrası Deniz Harp Okulu, Deniz Harp Akademisi ve İstanbul Üniversitesi İşletme ve Hukuk Fakültesini bitirmiştir.
13 yıl kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizaltı Filosunda görev yapan Dinç Üner, 26 yıl da medya yöneticiliği yapmıştır.
Tarihler 2018'i gösterdiğinde Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda Asil Üye olarak yerini alan Dinç Üner televizyon dünyasının başarılı haber spikeri Ece Üner’in babasıdır.
Dinç Üner, aslen Şanlıurfa’lıdır.
Bir dönem CNN Türk’ün genel müdürlük görevini üstlenmiştir.
Ece Üner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?