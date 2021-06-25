Ece Üner istifa mı etti? | Ece Üner görevinden ayrıldı mı? | Show Ana Haber Bülteni Ece Üner yerine kim gelecek?

Show TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunan Ece Üner'e ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Sunduğu haberlere ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken başarılı isme ilişkin gelişmeler merak edildi. Peki Ece Üner istifa mı etti? | Ece Üner görevinden ayrıldı mı? | Show Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner yerine kim gelecek? İşte ayrıntılar...

ECE ÜNER GÖREVİNDEN AYRILDI MI?

Show Tv Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in 7 yılı aşkın bir süredir hafta içi her akşam izleyici ile buluşuyordu. Medya Tava'nın haberine göre; Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırma kararı alsa da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ECE ÜNER GÖREVİNDEN AYRILDI MI?

7 yılı aşkın bir süredir hafta içi her akşam Show Tv'de haberleri aktaran deneyimli isim bir televizyon projesi nedeniyle görevinden istifa ettiği öğrenildi.

SHOW ANA HABER ECE ÜNER YERİNE KİM GELECEK?

Ece Üner'in görevi bırakması sonrası, Show Ana Haber'i kimin sunacağı da merak konusu oldu.

ECE ÜNER KİMDİR?

Show TV Ana Haber Bültenini sunan başarılı haber spikeri Ece Üner, Dinç Üner'in kızıdır. Her zaman başarısı ile adından söz ettiren Ece Üner, 'Haysiyet' isimli bir kitap çıkarmıştır.

Ece Üner hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ece Üner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE ÜNER'İN EŞİ DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber bültenini sunmaktadır.

Deniz Bayramoğlu hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Deniz Bayramoğlu kimdir? Ece Üner'in eşi mi? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?