26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de26 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'deBakan Koca aşı sorununu çözdü, Fatih Altaylı özür diledi! İşte dikkat çeken o ifadeler...26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'deTürkiye'de YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday TYT'de ter döküyor26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'deSeda Parseker kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner Show TV neden ayrıldı? Ne yapacak?

Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner Show TV neden ayrıldı? Ne yapacak?

Show TV ekranlarının sevilen haber sunucusu Ece Üner flaş bir karar alarak görevini bıraktı. Bu kapsamda Ece Üner'in ayrılık nedenini merak edenler Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner Show TV neden ayrıldı? Ece Üner ne yapacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner Show TV neden ayrıldı? Ne yapacak?

Show TV'de hafta içi her gün saat 19.00'de ana haberi sunarak izleyicilerin karşısına çıkan Ece Üner, milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 7 yıldır ana haberi sunan Ece Üner ayrılık kararı aldı. Bu kapsamda Ece Üner hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ece Üner neden istifa etti?  Ece Üner Show TV neden ayrıldı? Ne yapacak?

ECE ÜNER NEDEN İSTİFA ETTİ? ECE ÜNER SHOW TV NEDEN AYRILDI? NE YAPACAK?

Ece Üner, Show TV'den Kanal D'de realtiy şov programı sunmak için istifa etti. Üner programın formatı konusunda Kanal D yönetimiyle anlaşma sağlarken yakın çevresine programın formatı hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Üner'in program hakkında yakın çevresine," Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz’ın yaptıkları formatla benzer olmayacak. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak" dediği belirtildi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT