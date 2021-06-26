Show TV'de hafta içi her gün saat 19.00'de ana haberi sunarak izleyicilerin karşısına çıkan Ece Üner, milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 7 yıldır ana haberi sunan Ece Üner ayrılık kararı aldı. Bu kapsamda Ece Üner hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner Show TV neden ayrıldı? Ne yapacak?

ECE ÜNER NEDEN İSTİFA ETTİ? ECE ÜNER SHOW TV NEDEN AYRILDI? NE YAPACAK?

Ece Üner, Show TV'den Kanal D'de realtiy şov programı sunmak için istifa etti. Üner programın formatı konusunda Kanal D yönetimiyle anlaşma sağlarken yakın çevresine programın formatı hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Üner'in program hakkında yakın çevresine," Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz’ın yaptıkları formatla benzer olmayacak. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak" dediği belirtildi.