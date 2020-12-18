Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı ‘Derin Kutu’ adlı programda üniversiteler için fuhuş evi benzetmesi yapınca tepkiler ardı ardında geldi.

Cumhurbaşkanlığı dahil tüm Türkiye'den tepki alan Sofuoğlu'na sivri dilliliğiyle bilinen 2 isimden de tepki gecikmedi.

ÖYLE BİR SORU SORDU Kİ!

Show TV'nin Ana Haberini sunan Ece Üner,"üniversiteler fuhuş evi" diyen Ebubekir Sofuoğlu'na öyle bir soru sordu ki olay oldu. Üner, "Üniversiteler fuhuş evi oldu" diyen Prof. Dr. Sofuolu"na, "Üniversiteler fuhuş evi diyen Sofuoğlu üniversitede profesördür. Üniversiteler fuhuş evi ise o halde Sofuoğlu kendisini ne olarak itham etmiştir?" sorusunu yöneltti.

"Bu gibi adamların görülmesi için illa bu derece çıkıp saçmalaması mı lazım?" diyen Üner, "Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi?” ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ SERT ÇIKTI!

Olay TV ana haber sunucusu Nevşin Mengü, Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun söylediği 'üniversiteler neredeyse fuhuş evleri' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Nevşin Mengü "Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar, devletin ve hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Başka işiniz yok mu? Bu adamın öğrencisiyseniz zaten gitmeyin, bu kafalardan öğrenecek bir şey yok" dedi.

Mengü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sofuoğlu'nun Twitter'da bir paylaşım yaptığını anımsatan Mengü, "Haksız yere suçlanıyorum. Ben üniversite demedim, apartlar dedim' diyor. Velev ki apartlar olsun Sayın Sofuoğlu; kime ne sizin, nerde, kiminle kimin seks yaptığından…

"Yani, siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar… Devletin görevi, hocanın görevi, öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? "Öğrenciler derse katılmıyorlar" diyor, bu beyefendinin öğrencisiyseniz gitmeyin çocuklar zaten o derslere, öğreneceğiniz bir şey yok bu kafalardan.

"Yale Üniversitesi bedava Youtube'a videoları koymuş derslerini yayınlıyor. Altyazıyla açın, izleyin bunun dersine katılıp, bundan öğrenecek bir şey yok. Beyefendi bir önceki yüzyıla ait. Gitsin bir önceki yüzyılda yaşasın."