Ece Yüksel kimdir? Aşk 102 kadrosuna dahil olan Ece Yüksel kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler

Ece Yüksel kimdir? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan yerli yapım Aşk 101 Nisan ayında yayınlanmış ve büyük ilgi çekmişti. Yeni sezonunda Aşk 102 olarak devam edecek diziye yeni bir isim daha dahil oldu. Peki Ece Yüksel kimdir? Aşk 102 kadrosuna dahil olan Ece Yüksel kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmleri...

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel 1993 yılında İstanbul da doğmuştur.Kadir Has Üniversitesinden mezun olmuştur. Ece Yüksel ilk olarak 2009 yılında Star TV'de ekrana gelen Güldünya adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Av Mevsimi ve Çekmeceler isimli sinema filmlerinde rol aldı. Genç oyuncu daha sonra Nefesim Kesilene Kadar filminde rol aldı. Kiraz Mevsimi dizisi ile yeniden kamera karşısına geçen genç oyucu Senacan karakterini canlandırmıştır.

Ece Yüksel, Kız Kardeşler adlı 2019 yapımı film'de rol almıştır.Filmde Nurhan karakterini canlandırmıştır.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Semih Kaplanpoğlu’nun yaptığı “bağlılık” üçlemesinin ilk filmi olan 2019 yapım Bağlılık Aslı, adlı filmde rol almıştır.