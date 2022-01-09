Ecem Erkek kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Ecem Erkek Biyografisi​​​​​​​

Ekranlarda Naime karekteri olarak tanıdığımız ünlü isim Ecem Erkek Peki, Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan ayrıldı. Bu gelişmenin üstüne vatandaşlar Ecem Erkek hakkında araştırmalara koyuldu bile. kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Ecem Erkek Biyografisi...

ECEM ERKEK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İNSTAGRAM HESABI NE? ECEM ERKEK BİYOGRAFİSİ

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da doğdu. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi gördü.

Ecem Erkek'in @ecem.erkek kullanıcı adıyla bir instagram hesabı vardır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden 2015 yılında mezun oldu.

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İlk olarak 2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle ekranlarda görülen oyuncu, Güldür Güldür Show'ta canlandırdığı Naime karakteri ile çıkış yaptı.

2016 yılında kendi gibi oyuncu olan Yüce Armağan Erkek ile evlenen Ecem Erkek eşinden 2020 yılında boşanarak ayrıldı.