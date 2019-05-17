Ecrin bebek ne oldu? Ecrin Kurnaz son durum | Ecrin bebek Müge Anlı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz aranıyor. Samsun Vezirköprü'de evinin önünden kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin'i kaybında flaş gelişmeler yaşanıyor, sır olaylar ortaya çıkıyor. Babaannesi Hacer ve amcası Özkan dikkat çeken ifadeler vermeye devam ediyor. Amcası Özkan'ın köyden bir kişiye çocukla ilgili sorduğu sorular ise herkesi şoka soktu. İşte küçük Ecrin Kurnaz'ın kaybında neler konuşuldu, flaş ne gelişmeler yaşandı, amca Özkan arkadaşına ne sorusu sordu burada...

Samsun'un Uzunköprü ilçesindeki evlerinin önüncen kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki Ecrin Kurnaz ile ilgili flaş gelişme ne? Amca Özkan ile ilgili ne ortaya çıktı? Tüm ayrıntılar haberimizde

ECRİN BEBEK SON DURUM NE?

1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın katilinin kim olduğu ise henüz belli değil. Savcılık Ecrin'in cesedinin bulunmasının ardından hayvani bir saldırıya kalmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜÇÜK ECRİN'DEN ACI HABER GELDİ (28 MAYIS)

22 gündür kendisinden haber alınamayan Ecrin Kurnaz'dan dün öğleden sonra acı haber geldi. Küçük Ecrin'in cesedi bulundu. Samsun'da ormancıların çalıştığı bir alanda ormancılar bir ayakkabı buldular. Ardından az ileride bir kazak parçası buluyorlar ve durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarmanın gelmesiyle birlikte o alan araştırılmaya başlandı. Araştırılan alanda bir uçurumda Ecrin'e ait olduğu düşünülen kafatası ve dağınık halde kemik parçaları bulundu.

Ormancıların bulduğu Ecrin'in ayakkabısı.

Ormancılar tarafından bulunan Ecrin'in kazak parçası.

Üvey amca Özkan Ecrin'in cesedinin bulunmasıyla ilgili kurtlar götürmüş olabilir yorumu yaparken herkesin dikkatini çekti.

Ecrin'in cesedinin bulunmasının ardından dedesi acı haberi alınca yıkıldı.

Ecrin'in bulunan eşyaları babaanne Hacer'e gösterilince Hacer Hanım giysilerin Ecrin'e ait olup olmadığnı teşhis edemedi ve dikkat çeken sözler sarf etti. Hacer Hanım: "Bunlar Ecrin'in mi bilmiyorum ama Özkan ormana götürürken üstünde bunlar yoktu" dedi. Acı haberi alınca gözyaşı dökmeden ağlaması ise dikkatleri çekti.

Minik Ecrin'in ölüm haberini alan baba Deniz Kurnaz yıkıldı ve sinir krizi geçirdi. Onun bu halini gören anne Sevcan'da durumu anladı ve o da yıkıldı.

Küçük Ecrin'in cesedinin bulunduğu alan daha önce çok fazla detaylı aranmamış. Çünkü Özkan ve Hacer Hanım güvenlik güçlerini tam tersi yöne yönlendirmişler. Özkan da Ecrin'in kaybolduğu gün gittiği yerleri tarif ederken cesedin bulunduğu yerin tam tersini göstermiş. Bundan dolayı cesedin bulunduğu yer aransa da asıl detaylı arama Özkan ve Hacer Hanım'ın gösterdiği tam tersi yönde yapılmış.

Ecrin'in kaybının ilk zamanlarında da Özkan'ın bulunduğu alandan bir ses duyduğunu söyleyen komşu Muhammed Yahşi ifadesinde ısrar etti. Muhammed Bey o dönem Ecrin'in kaybolduğu gün kendisinin evin dışında durduğunu ve o sırada Özkan'ın traktörle gelirken bir yerde olması gerekenden fazla beklediğini, o noktada farklı sesler duyduğunu ama seslerin ne sesi olduğunu anlamadığını söyledmişti. Bu ifadesinde hala ısrarcı ve ses duyduğundan emin.

Pazar günü muhabir Gökhan dün cesedin bulunduğu alanı aramak istemiş ama Özkan orada tırtıl var zarar verir diyerek oraya gitmelerini engellemiş. Bu durum herkesin dikkatini çekti.

Canlı yayıına telefonla bağlanan Hacer Hanım Özkan ve Deniz'den şüphelendiğini söyledi ve "Ya Özkan ile gitti ya da Deniz aldı" dedi.

Haftasonu Deniz programdan sora oradakilere 'kafama sıkacağım' demiş. Bunun üzerine program yetkilileri Özkan'ı yalnız bırakmamaya çalışırken Özkan sonra saçını kestirmeye kuaföre gimek istemiş. Özkan'ın intihar etmek isteyip daha sonra kuföre gitmek istemesi herkesin dikkatini çekti.

Müge Anlı canlı yayında Özkan'a "bence de kim yaptıysa bunu kimseye bırakmasın sıksın kafasına. 1.5 yaşındaki bir kıza bunu yapanın bu dünyada nefes almaya hakkı yok" dedi.

ECRİN KURNAZ CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞMELER (29 MAYIS)

Dün yayın sonrasında da konuşulmaya devam edildi. Yayın sonrasında yapılan konuşmalarda babaanne Hacer Hanm Ecrin belki gitmiştir. Bir yere bıraktık mı gider uzaklaşırdı, başını alıp giderdi dedi. Fakat daha önce Ecrin'in ilk kaybolduğu gün Hacer Hanım Ecrin bir yere gidemez demişti. Bu çelişkili ifadeler dikkatleri yine Hacer Hanım ev Özkan'a çevirdi.

Ecrin kaybolduğu gün ölmüş. Ama öldüğü gün mü bulunduğu yere atılmış yoksa daha sonra mı oraya taşındı o bilinemiyor. Maalesef Ecrin'İn bulunduğu zaman vücut bütülüğü yokmuş. Vahşi hayvanlarında parçaladığı küçük bedeninden geriye kalanlar adli tıp kurumunda ve inceleniyor.

Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaybolduğu gün takip ettiği yol güzergahı dikkat çekmeye devam ediyor. Muhammed Yahşi'nin: " Özkan'ın belirli bir yerde 15 dakika kadar bekledi ve o arada acı bir çığlık sesi duydum" ifadesini Özkan inkar etmeye devam ediyor.

Ecrin'in bulunan ayakkabısı eğer sonradan oraya konulmuşsa birgün önce Samsun'a giden Özkan'mı bıraktı sorusu akıllara geldi. Minik Ecrin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğü araştırılmaya devam ediyor.

MİNİK ECRİN CİNAYETİNDE FLAŞ TELEFON

Ecrin'in cinayet davasında Özkan ve Hacer Hanım şüphelenilirken Özkan kendisinin Muhammed Yahşi'den şüphelendiğini söyleyince Muhammed Yahşi canlı yayına geldi. Muhammed Yahşi hakkındaki iddiaları cevapladı.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak şok açıklamalarda bulundu. Telefonla bağlanan izleyici şunları söyledi: " Hacer Hanım bir akrabalarına bu olayı anlatırken orada olan klüçük bir çocuk konuşulanları duymuş. Hacer Hanım'ın anlattığına göre Özkan Ecrin'ide alarak tarlaya gidiyormuş. Önlerine köpekler çıkınca onları kaçırmak için gaza basmış. O sırada da Ecrin düşmüş ve kafası arka tekerleğin altında kalarak parçalanmış"

Özkan bu anlatılanları doğrulamadı ve yalan olduğunu söyledi.

Minik Ecrin'in cansız bedeni bulunmadan hemen önce ayakkabısının bir teki bulunmuşu. Ama diğer teki bulunamamıştı.O ayakkabının diğer teki ise bugünkü canlı yayında bulundu. Ayakkabı teki uçurumun kenarında bulundu. Kemiklerin laboratuvar sonuçlarının pazartesi ya da gelmesi bekleniyor.

MİNİK ECRİN'iN KATİLİ KİM? (31 MAYIS)

Ecrin Kurnaz'ın katili aranırken Kurnaz ailesi Muhammed Yahşi'den de şüphelendiklerini, Muhammed Yahşi'nin köpeklerinin Ecrin'i öldürmüş olabileceğini söylediler. Bunun üzerine Muhammed Yahşi ve Kurnaz ailesi canlı yayında yüzleşiyor.

ÖZKAN VE İBRAHİM'E ŞOK

Ecrin için yapılan arama çalışmalarında canlı yayına çıkan Özkan Kurnaz'ın ifadelerinden etkilenen Emrah Dönmezer adlı şahıs akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

OLAYLAR NASIL GELİŞMİŞTİ?

Küçük Ecrin'in kaybı kronolojik olarak şu şekilde ilerlemişti.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN KAYBOLDU (9 MAYIS)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi'nde 1.5 yaşındakş Ecrin Kurnaz kayıp. 48 saattir kendisinden haber alınmayan Ecrin'in annesi 6 aylık ikinci bebeğine hamile. Bunun için anne ve baba yeni bebeğin kontrolü için hastaneye gidiyor. O sırada babaannesine bırakılan Ecrin ortadan kayboluyor.

1.5 yaşında olmasına rağmen yürüdüğü belirlenen Ecrin'i AFAD ve Jandarma her yerde arıyor.

Minik Ecrin'i görenlerin haber vermesi bekleniyor. Canlı yayında Ecrin aranmaya devam ediyor.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN ARANIYOR (10 MAYIS)

1.5 yaşındaki Ecrin 3 gündür aranıyor. Ecrin'i AFAD ve birçok güvenlik ekibi her yerde arıyor. Ancak küçük Ecrin'in kaybının altında çok farklı bir olay çıktı. Buna göre;

Ecrin'in annesi Sevcan 16 yaşındayken 36 yaşındaki Cengiz ile evleniyor. 6 sene evli kalıyorlar ve bu evlilikten Ecrin dünyaya geliyor. Daha sonra Cengiz, ablasının oğlu Özkan ile kavga ediyor. Özkan bu kavga sırasında dayısı Cengiz'e "karın Sevan ile abim Deniz'in ilişkisi var" diyor. Cengiz bunun üzerine kalp kirizi geçirip ölüyor. Öldükten sonra Cengiz'in ablasının oğlu Deniz ile karısı Sevcan evleniyor. Deniz ve Sevcan evliliği sonucunda Sevcan tekrar hamile kalıyor. Fakat 3 gün önce 1.5 yaşındaki Ecrin kayboluyor.

Fakat Deniz ve Sevcan'ın evliliği aile içinde çok tartışma yaratmış. Aileden birçok kişi tepkisini belli etmiş. Bundan dolayı Ecrin'in kaybından dolayı önce aile içinden şüpheleniliyor. Bu şüphelilerden birisi üvey amca Özkan. Özkan zamanında abisi Deniz ile Sevcan'ı dayısı Cengiz'e söyleyerek abisinin canını tehlikeye atmış. Ayrıca sürekli abisi Deniz ile kavgaları var ve Ecrin'i en son gören kişilerden birisi o.

Diğer bir şüpheli ise öz amca olan İbrahim. İbrahim zamanında bu evliliğe karşı çıkmış ve bu tepkisini sosyal medyadan da göstermiş. Sosyal medyadan "O çocuğu sizden alacağım" diye seslenmiş. Bunun için diğer bir şüpheli isimde öz amca İbrahim.

Şimdi 1.5 yaşındaki küçük Ecrin nerede? Çocuk kendisi mi gitti? Yoksa birisi mi kaçırdı? Aileden birisi intikam almak için çocuğa zarar mı verdi?

KÜÇÜK ECRİN NEREDE? (13 MAYIS)

1.5 yaşındaki Ecrin hala bulunamadı. Ecrin'in annesi Sevcan ve babası Deniz canlı yayında canlı yayında çocuklarını arıyor. Aile ilişkileri karışık olan bu olayda canlı yayında daha fazla bilgiler ortaya çıkıyor.

Sevcan'ın 16 yaşında kaçtığı Cengiz'in Sevcan'dan önce 1 resmi nikahlı ve 2 'de gayri remi karısı varmış. Bu eşlerinin hiçbirinden çocuğu olmamış. Evlenmelerinden 6 sene sonra 42 yaşındayken Sevcan'dan çocuğu olunca herkesin aklına bir soru işareti oluşmuş. Evliliğin son yıllarına doğru Cengiz, Sevcan ile ilgilienmemeye başlamış, çok fazla alkol kullanmaya başlamış.

Sevcan, Ecrin doğduktan sonra kocasının işi için başka ilde olmasından dolayı Deniz'lerin evine gitmiş. Deniz ve Sevcan'ın ilişkisi o zaman, bebek doğduktan kısa bir süre sonra başlamış. Bu sırada onların ilişkisini anlayan Özkan durumu dayısı Cengiz'e anlatmış ve durum öyle ortaya çıkmış. Söylentilere göre Özkan dayısı Cengiz'e abisi Deniz ve Sevcan'ın fotoğrafını göstermiş. Bunun üzerine Cengiz beşiğiyle birlikte çocuğu atmaya kalkmış.

Küçük Ecrin'in babannesi, amcası Özkan, annesi Sevcan ve babası Deniz canlı yayında soruları yanıtlıyor. Bu kişiler hakkında değişik iddialar ortaya atıldı.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN KAYBINDA NE OLDU? (14 MAYIS)

1.5 yaşındaki Ecrin hala bulunamazken bu kayıp olayında sır olaylar ortaya çıktı. Ecrin'in annesi Sevcan ablası Şükran'dan şüphelendiğini söyledi. Çünkü Sevcan'ın eski eşi Cengiz aslında eniştesiymiş yani ablasının eski kocasıymış.

Yani; Cengiz ve Şükran 4 sene birliktelik yaşamışlar. Daha sonra Sevcan ablasının kocası Cengiz ile kaçmış. Bunun için ablasının kendisine kin duyduğunu ve kendisine zarar vermek için Ecrin'i kaçırmış olabileceğini söyledi. Ayrıca Sevcan, tüm bu olaylardan dolayı şimdiki kayınpederinin ablası Şükran'ı kuzeni olarak bildiğini söyledi.

Abla Şükran telefonla bağlandı ve kendisinin kaçırmadığını söyledi. Kardeşi Sevcan ve eski kocası Cengiz'in birlikteliklerinden dolayı Ecrin'i ilk zamanlar sevmediğini ama bunun için o kadar zaman sonra kaçırma durumunun olmadığını söyledi. Ayrıca Şükran Hanım, Ecrin'in Cengiz'de olma ihtimalinin olmadığını çünkü Cengiz'in çocuğunun olmadığını söyledi.

Canlı yayında flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı anne Sevcan'a " babasının başka birisi olma ihtimali var mı?" diye sordu.

Sevcan "Evet var" diyerek herkesi şaşkına uğrattı. Sevcan eski kocası Cengiz'in kendisini para karşılığı başka erkeklere pazarladığını ve bunun için çocuğun başka birisinden olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın Özkan'a çocuğun kaybıyla ilgili sorular sorarken Özkan Ecrin'i kendisinin dışarı çıkardığını ve arkasında gelecek telaşıyla arkasına bakarak gittiğini söyledi. Bunun üzerine abisi Deniz, Özkan'ın jandarmada farklı bir ifade verdiği söyledi ve "jandarmada Ecrin'in dışarı çıktığını ve orada taş, toprakla oynadığını söyledin sen" dedi.

Bunun üzerine Özkan "Annem sen telaşlanma diye, tepki gösterme diye öyle söyleyelim dedi " diyerek herkesi şok etti.

Müge Anlı "Bez olayında da ifade değiştirdiniz siz sonradan. Şimdi de bu olayda ağız birliği yapmışsınız. Başka hangi konularda birlik olarak konuşuyorsunuz siz ne saklıyorsunuz? Çocuğun başına evde mi bir şey geldi?" diye sordu.

Özkan "Evde çocuğun başına ne gelebilir Müge Hanım? Biz ne yapmış olabiliriz çocuğa?" dedi. Müge Anlı "Valla gömmüş olabilirsiniz mesela" dedi. Küçük Ecrin'in kaybı sırrını koruyor.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN KAYBINDA SIR OLAYLAR (15 MAYIS)

1.5 yaşındaki küçük Ecrin hala bulunamadı. Arama çalışmaları son bulurken köyden Muhammed Bey, Özkan'ın yaptıklarını anlatırken belirttiği saat aralığını yalanlarken Özkan bu konuda "yanlış hatırlamışım" dedi. Amca Özkan'ın hala bazı saatlerde ne yaptığını açıklayamaması dikkatleri üzerine çekiyor.

Müge Anlı ve ekibine köylülerde bildiklerini anlattılar ve ailenin kayboldu dediği saatlerde bir arama sesi, bir bağırış duymadıklarını söylediler. Normalde herhangi bir sesin duyulduğunu yankı yaptığını ama babaanne ve Özkan'ın hiç Ecrin'i arama sesi gelmediğini belirttiler. Ayrıca Ecrin'in kaybolduğu sabah evde iki kardeş arasında büyük bir kavga olmuş ve bu kavgayı tüm köylüler duymuş.

Komşulardan Muhammed Bey kendisinin evin dışında durduğunu ve o sırada Özkan'ın traktörle gelirken bir yerde olması gerekenden fazla beklediğini, o noktada farklı sesler duyduğunu ama seslerin ne sesi olduğunu anlamadığını söyledi.

Ecrin'in babası Cengiz ölmeden önce Ecrin'den saç teli almak istemiş çünkü kendi çocuğu olup olmadığınndan şüphelenmiş. Ecrin'in babaannesi de şüphelenmiş ve çocuğun saçı kesilip DNA testi için alınmış. Ayrıca bir sır daha ortaya çıktı. Cengiz'in kardeşi İbrahim, Sevcan'ın ablası ve aynı zamanda Cengiz'in eski eşi Şükran'la birlikteymiş.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN'İN SIRLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR (16 MAYIS)

1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybında jandarma çocuğun kaybolduğu yerlerdeki arama çalışmalarını sonlandırdı. Arazide yer alan kuyular aranmaya başladı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine arazi kazılmaya başlandı. Deniz ve Sevcan'ın çocuk kaybolduktan sonra eve gelmeden önce limon almaya gitmesi şüpheli bulunurken Deniz limon almasını annesinin söylediğini ifade etti.

Ecrin'in ilk kaybolduğu zaman arama çalışmaları yapılırken Özkan'ın neden tek başına arama çalışmalarını gittiği ve 2 saat kendisinden neden haber alınmadığı merak ediliyor. Köyde de herkes eğer Özkan birşey yaptıysa çocuğun yerini değiştirmek için gitti, yerini değiştirdi ve geri geldi diye düşünmüşler. Ayrıca evde camın kırık olması Müge Anlı ve izleyenlerin aklına acaba çocuğa evde mi kaza geldi de sonradan ortadan kaldırdılar sorusu geldi.

1.5 yaşındaki Ecrin'i kaybından hala bir sonuç çıkmazken ailesinden şüpheli ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ecrin'i arama çalışmalarında Özkan arama ekiplerine giderek; "Eğer bu çocuk boğulduysa ya da gömüldüyse falan parmak izi çıkar mı? Katili bulunur mu?" diye sorması dikkatleri yine üzerine çekti. Ayrıca Özkan canlı yayında "diğer abim olan Gökhan abime canımı veririm ama Deniz abimi sevmiyorum, ısınamıyorum" demesi dikkat çekti.

KÜÇÜK ECRİN KAYBINDA FLAŞ GELİŞME (17 MAYIS)

Küçük Ecrin'in babaannesi canlı yayına geldi ve kendisine sorulan soruları yanıtlıyor

Bugün gelen bilgiye göre Özkan Zeynal Sezer isminde birine Ecrin'in kaybolmasıyla ilgili olarak "Piyangonun kime vuracağı belli değil" dediği öğrenildi. Ayrıca "Eğer çocuk taciz edildiyse, tecavüz edildiyse gömüldükten sonra belli olur mu? Taciz edildiği kaç gün sonra ortaya çıkar? " soruları sormuş. Telefonla canlı yayına bağlanan Zeynal Sezer bu konuşulanları onayladı.

KÜÇÜK ECRİN'E NE OLDU? (20 MAYIS)

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan haftalardır haber yok. Bugünkü programa Ecrin'in diğer amcası Şaban Bey'de geldi ve bildiklerini anlatıyor.

Şaban Bey Ecrin'den saç örneği almış. Çünkü Cengiz öldüğünde eğer Sevcan biriyle evlenirse çocuğu onlara göstermezler diye almış. Böylelikle ellerinde kendi soy bağlarından olduğunu kanıtlayan bir delil olağaı için çocuktan saç örneği almış. Ama Şaban Bey çocuğun kardeşinden olmadığını yayında öğrendiğini söyledi.

Küçük Ecrin'in babasının kim olduğu da bugün tartışma konusuydu. Ecrin'in babasının kim olduğunu Sevcan stüdyo arkasında Müge Anlı'ya söylemiş. Çocuğun Cengiz'de olmadığını ise Deniz'de biliyormuş. Müge Anlı anne Sevcan'a farklı hareketleriolduğunu, çocuğu kaybolmuş bir anne görünümünün olmadığını söyledi ve bunun için Deniz ile Sevcan'dan da şüphelenilmesine neden olduğunu belirtti.

Babaanne Hacer Hanım, Sevcan sancılanınca ambulans çağırdık ama Deniz ambulansı geri çevirin Sevcan şimdi her seyi dökülecek dediğini iddia etti. Deniz bunları kabul etmezken yenge Lütfiye Hanım'da Deniz'in bu sözleri söylediğini doğruladı. Ardından telefonla bağlanan hala Ayşe Hanım'da olanları doğruları ve "Sevcan doktora gitmek isteyince Deniz istemedi ve Sevcan her şeyi dökecek ortalığa" dedi.

Bunun üzerine Deniz daha sonra bu konuştuğunu kabul etti ve "ben annemi ve kardeşimi koruma istedim" dedi.

Ecrin kaybolduktan sonra doktorda olan Deniz ve Sevcan'a haber verildikten sonra limon almaya gitmeleri tepki çekmişti. O gittikleri marketten güvenlik görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Sevcan, Deniz ve kuzeni Selim markete geliyor. Marketten limon, abur cubur alıyorlar ve toplam 4 dakika harcıyorlar. Görüntülerde oldukça sakin oldukları görülüyor. Bu görüntüler üzerine oklar Sevcan ve Deniz üzerine çevrilirken Deniz çocuğun ne kadar kayıp olduğunu bilmediği için ve oralarda bir yerdedir diye düşündüğü için telaşlanmadığını söyledi.

Ecrin'in kaybolma saati konusunda da ortak bir nokta bulunamadı. Aralarda geçen saat 11'de lafı dikkatlerden kaçmadı. Babaanne Hacer'in verdiği ilk ifade de saat 11'de kaybolduğunu söylediği daha sonrasında ise bunu değiştirdiği söylendi.

Flaş bir gelişme yaşandı. Bir önceki programda yayına telefonla bağlanan Zeynal, Özkan'ın kendisine "Eğer çocuk taciz edildiyse, tecavüz edildiyse gömüldükten sonra belli olur mu? Taciz edildiği kaç gün sonra ortaya çıkar?" şeklinde sorular sorduğunu iddia etmişti. Hatta bunları telefonuna kaydettiğini ama telefonunun bozulduğunu ama İbrahim'inde duyduğunu söylemişti. İbrahim' de bunu doğrulamıştı.

Ama bugünkü programda bağlanan Zeynal'in Özkan'ın değil Deniz'in arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim'de kendisini Zeynal'İn aradığını ve "abi ben bunları söyleyeceğim sen de destek çık Özkan yalanlamasın" dediğini söyledi. İbrahim bunun için evet bende duydum dediğini ama aslında duymadığını itiraf etti.

Flaş bir gelişme ise program sonunda konuşuldu. Kurnaz ailesinni evlerinin önündeki köpeğin yabancı biri gelse havlayıp havlamayacağı programda uzun süre konuşulmuştu. Bugün söylenen bilgiye göre ise dün Kurnaz ailesinin köpekleri öldürülmüş. Daha önce yakın zamanda ise ailesinin 4 tane danasının öldüğü belirtildi. Bu muhtemel zehirlenerek ölümler dikkatleri çekerken bu ölümler ile Ecrin'in kaybının ilgili olup olmadığı merak ediliyor.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA SIR OLAYLAR DÖKÜLMEYE DEVAM EDİYOR (21 MAYIS)

Samsun Vezirköprü'den kabolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan hala bir haber çıkmazken bu olayda sır olaylar dökülmeye devam ediyor. Kurnaz ailesinin köpeğinin zehirlenmesi şaşkınlık yaratırken akla daha önce konuşulan Hacer Hanım'ın eltisinin çocuğunu zehirlemesi olayı geldi. Çocuğu zehirlendiği söylenen Lütfiye Hanım bu zehirlenme olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lütfiye Hanım, Ecrin'in babaannesi Hacer tarafından kızı Fatma'nın zehirlendiğini söyledi. 22 sene önce kızı Fatma 8-9 yaşlarındayken Hacer Kurnaz ona haşere ilacı katılmış ayran vermiş. Fatma, ayranın kötü geldiği için hepsini içememiş. Dedesi de parmak yardımıyla içtiği ayranı istifra ettirmiş. Bu iddiaları Hacer Hanım kabul etmedi. Lütfiye Hanım ayrıca Deniz'in kendisini oğlunu öldürtmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ecrin kaybolduktan sonra ve kendilerine haber verildikten sonra neden markete gittikleri abur cubur aldıkları, neden bu kadar sakin oldukları tartışıldı. Deniz'in telefon kayıtları çıkarıldı. Bu kayıtlarda Deniz Özkan'ı 18:40 gibi aramış, 19:12'de taksiciyi aramış, jandarmayı ise 20:06'da aramış. Ecrin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra aleşveriş yapmaları, jandarmayı ve taksiyi bu kadar geç aramaları izleyenlerin aklını karıştırdı.

1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybıyla ilgili olarak neden herkes çelişkili konuşuyor? Kim, neyi saklıyor? Küçük kızın başıne ne geldiği araştırılırken şüpheli ifadeler herkeste şok etkisi yarattı.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA ESRARENGİZ OLAYLAR (22 MAYIS)

Küçük Ecrin kaybından kısa süre önce ilk koyunların sonra ineklerin daha sonra kazların şüpheli ölümü dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Küçükken Hacer Hanım tarafından zehirlendiği söylenen Deniz ve Özkan'ın kuzeni Fatma konuştu. Fatma şunları söyledi: "Yengem beni ayranla zehirledi. Daha sonra dedem bunu konuşmamızı, bunun dışarı çıkmasını yasakladı. Yengem zehirlemedim dedi ama bu olaydan sonra 2 saat ortadan kayboldu. O dönemde barajdan dolayı aileden birisine ev veriliyordu. Dedem de babamı seçti. Ben bunun için zehirledi diye düşündüm. Hani çocuklarını zehirleyeyimde gidemesinler diye düşündüm. Ben Ecrin'in kaybında Deniz'den şüphelenmiyorum. Çünkü Deniz, Ecrin'e çok iyi bakıyordu. Sevcan'da kesinlikle annelik duygusu yoktu ama Deniz çok iyi bakıyordu çocuğa. Ecrin'in kaybında yengem Hacer'i suçlu görüyorum. Çünkü yengem bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Yengem daha önce desürekli amcama kendimi öldürürürm, zehir içerim derdi"

Deniz'in Vezirköprü'de piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu söylendi. Deniz ise en fazla borcunun 4 bin tl olduğunu ve ödeme günlerinin daha gelmediğini söyledi. Ayrıca Hacer Hanın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde Ecrin'in saat 11 değil 10'da kaybolduğunu söylemiş. Vezirkörü'de o bölgede 9 tane baz istasyonu varmış. Telefon sinyal kayıtlarının en yakın sürede çıkması bekleniyor. Böylelikle kimin telefon kaydı ne zaman, nerede sinyal vermiş ve kim yalan söylüyor öğrenilecek.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA FLAŞ GELİŞME (23 MAYIS)

1.5 yaşındaki Ecrin'den hala haber yokken flaşi bir gelişme yaşandı. Jandarmaya yapılan bir ihbarla yenge Lütfiye Kurnaz'ın evlatlık verdiği söylenmiş. Canlı yayında konuşan Lütfiye yenge bu olayları reddetti.

Özkan'ın Ecrin kaybolduğu gün neden hala ortadan kaybolduğu açıklanamıyor. Olaylar o gün şu şekide ilerlemiş; Ecrin jandarma ve köylüler tarafından aranırken Özkan "parmak izi çıkar mı?" diye soruyor? Ardından 2 saat kadar ortadan birden kayboluyor. Özkan'ın yoluğu fark edildiğinde annesi Hacer Hanım "su almaya gitti o" diyor. Su almaya gidilen yere bakıyorlar ama Özkan orada yok. 2 saat sonra Özkan geri geliyor ve yanında su yok. Nereye gittiği sorulduğunda "Gezmeye gittim" diyor. Tüm bu olaylar Özkan'ı bir numaralı şüpheli haline getiriken Müge Anlı o 2 saatte nerelere gittiğini öğrenmeye çalışıyor.

Özkan ortadan kaybolduğu o 2 saatte nerelere gitti, neler yaptı?

Şevki Sözen'in açıkladığı bilgilerle stüdyodaki herkes şaşkınlık yaşadı. Özkan'ın telefon kayıtlarından çıkan bilgilere göre Özkan bazı uygunsuz sitelere giriyormuş. Bu sitelerde yenge, yeğen, kız kardeş gibi belli temalar üzerinden görüntüler izliyornuş. Bu temalar Şevki Sözen'in dikkatini çekti. Herkesin aklında "acaba bu görüntüleri izledikten sonra Ecrin'e birşey yaptı mı?" sorusu oluştu.

ECRİN KURNAZ KAYBINDA ORTAYA ÇIKAN FLAŞ GÖRÜNTÜ

1.5 yaşındaki Ecrin'den 19 gündür hala bir haber yok. Fakat şöyle bir gelişme yaşandı; Hacer Hanım'ın kan örneği alındı. Hacer Hanım'ın bugün savcının karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca bir flaş gelişme daha yaşandı. Cengiz annesi, Sevcan'ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz şunları anlattı; Özkan abisi Deniz ile Sevcan'ı aynı yatakta görmüş. Sonra Cengiz'i arayarak abim karının koynunda diye haber veriyor. Bunun üzerine beşik fırlatma olayı yaşanıyor. Cengiz Sevcan'ı tokatladı, beşiği fırlatmaya kalktı.

Bugün tartışılan diğer bir konu ise Deniz ile ilgili iddialar. Deniz'in zamanında silah kaçakçılığı yüzünden 5 sene yattığı söylendi. Deniz ise cezaevinde yatma nedeninin asilah kaçakçılığ değil gasp olduğunu söyledi. Diğer bir iddia ise Deniz'in asker kıyafeti giyerek insanları dolandırdığı yönünde. Deniz bunları kabul etmezken annesi bunların doğru olduğu konusunda ısrar etti ve Ecrin'in kaybının bunlarla ilgili olabileceğini söyledi.

Flaş görüntü. Ortaya çıkan görüntüde Ecrin'in ağzında sigara ile fotoğraf çekildiği görüldü. Bu fotoğraftan Deniz ile Sevcan'ın haberi olmazken görüntüyü çeken kişinin Özkan olduğu ortaya çıktı. Özkan "bu fotoğrafı çeken benim ama sigara yanmıyordu" diyerek kendini savundu.

ECRİN KAYBINDA FLAŞ ŞEYTAN İDDİASI

Küçük Ecrin'den 22 gündür haber alınamazken Müge Anlı küçük çocuğun artık sağ çıkma umudunun olmadığını söyledi. Kaybolduğu yerle ilgili olarak bilgi veren Müge Anlı o alanın çok zor bir yer olduğunu jandarmanın ve köpeklerin bulabileceği bir alan olmadığını belirtti. "Ben öldürülüp gömüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Özkan ve Hacer Hanım, Ecrin'i şeytanların kaçırdığını düşünderek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Hacer Hanım'da Özkan'ın anlattıklarını destekledi. Şeytanın eşek kılığına girerek kayınvalidesine göründüğünü, kendisine de köpek olarak göründüğünü söyledi.

Özkan ve Hacer Hanım'ın Ecrin'i görünmeyen varlıkların götürdüğünü iddia etmesi akıllardaki soru işaretlerini güçlendirdi.

MİNİK ECRİN'DEN ACI HABER

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik şeridi oluşturdu.

Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler kadavra köpekleriyle bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.