Eczacı Kalfası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Eczacı Kalfası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eczacı gözetiminde, müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir.

Eczacı Kalfası Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczacı Kalfası Maaşları

Eczacı Kalfası maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Eczacı Kalfası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Eczacı Kalfası Ne İş Yapar?

Eczacı Kalfası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Müşterileri karşılamak,

b)Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunmak, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi vermek,

c)Reçetesiz satılan ilaçlar hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

d)Tansiyon ölçmek, gebelik testi yapmak, kan şekeri ölçmek,

e)Basit rahatsızlıklarda ilk yardım hizmeti vermek,

f)Eczaneye ait resmi-özel işleri takip etmek,

g)Eczanenin ilaç ihtiyaçlarını belirleyerek, ilaç siparişlerini vermek,

h)Eczanenin temizlik ve düzenini sağlamak,

i)Bilgisayarda ilaçların giriş-çıkış vb. kayıtlarını tutmak,

j)Rafları düzenlemek,

k)İlaçların son kullanma tarihlerini takip etmek,

l)İlaçları ve ıtriyatları etiketlemek,

m)Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımını yapmak/yaptırmak,

n)Telefonlara cevap vermek,

o)Fatura/kasa fişi düzenlemek,

p)Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutmak,

r)Nöbetçi eczane duyurusunu eczaneye ve gerekli yerlere asmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Eczacı Kalfası Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleridir.

Eczacı Kalfası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eczacı Kalfası mesleğinin meslek kodu 3213.01 olarak belirlenmiştir

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