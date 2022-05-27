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  3. Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini 1 Haziran itibariyle sona erecek

Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini 1 Haziran itibariyle sona erecek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Covid-19 tedbirleri dolayısıyla Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması' sona eriyor.

Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini 1 Haziran itibariyle sona erecek

Covid-19 tedbirleri dolayısıyla "Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması" nın  sona ermesine ilişkin 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. A. Caner Güven konula ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, "Kanser, MS gibi bazı hastalıklarda kademeli olarak kaldırılan “eczanelerden reçetesiz ilaç temini uygulaması” 1 Haziran 2022 Çarşamba günü sona eriyor. Bir kısım hastalıkların ilaç raporları yıl sonuna kadar uzatıldı" şeklinde konuştu.

Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini 1 Haziran itibariyle sona erecek

KONTOLLER ECZANE VE E-NABIZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Hastaların ilaç tedariği için 1 Haziran tarihine kadar hekimlere başvurulması gerektiğini söyleyen Güven, vatandaşların raporların uzatılıp uzatılmayacağı bilgisini eczanelerden ve e-Nabız sisteminden kontrol edebilecekleri bilgisini verdi. Güven, bazı ilaçların özel hekimler tarafından reçetelendirildiği için, ilaçları kullanan hastaların ilaç bitiş tarihini öğrenerek randevu almaları gerektiğini belirtti.

Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini 1 Haziran itibariyle sona erecek

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