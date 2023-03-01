Ed Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ed Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ed Francis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ed Francis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ed Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ed Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ed Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ed Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ed Francis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ed Francis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ed Francis 11 Eylül 1999 tarihinde Poynton şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Edward Albert Francis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ed Francis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Ed Francis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ed Francis'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ed Francis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edwardfrancis38

http://www.instagram.com/edwardfrancis38/

Ed Francis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ed Francis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ed Francis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ed Francis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

4 Temmuz 2018 yılında Almere City

17 Ocak 2019 yılında Man City U23

18 Ocak 2019 yılında Wolves U21

18 Şubat 2020 yılında Grasshoppers

31 Ağustos 2020 yılında Wolves U21

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2020 yılında Harrogate Town

20 Temmuz 2021 yılında Notts County

Ed Francis kimdir

Ed Francis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ed Francis şuan Notts County takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ed Francis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U19 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ed Francis nereli

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