Avrupa Süper Ligi projesi resmen dağıldı. Bunun dışında Manchester United başkanı Ed Woodward ile ilgili de açıklamada bulunuldu. Peki Ed Woodward kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Manchester United başkanı Ed Woodward görevinden istifa mı etti? İşte ayrıntılar...

ED WOODWARD KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ed Woodward ya da tam adıyla Edward Gareth Woodward, 9 Kasım 1971 yılında Chelmsford, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

Ed Woodward 2001 yılında Isabelle Nicole Caprano ile evlenmiştir.

Ed Woodward Manchester United F.C.'nin başkan yardımcısı ve etkin bir şekilde kulübün operasyonlarını denetleyen genel müdür olarak çalışıyordu.

Ed Woodward bir muhasebeci ve yatırım bankacısıdır.

MANCHESTER UNİTED BAŞKANI ED WOODWARD NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da kulüp başkanı Ed Woodward görevinden istifa etti.

Ed Woodward, Avrupa Süper Ligi sürecinde yaşananlardan dolayı Manchester United'daki görevlerinden istifa etti.

Yaşananların ardından Independent Gazetesi İtalya Serie A devi Juventus’un başkanı Andrea Agnelli’nin istifa ettiğini duyururken, The Athletic ise Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward’un görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. 2013 yılında göreve gelen Woodward’un sezon sonunda görevini bırakacağı belirtildi. Bu iki haberin ardından Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi’nin Başkanı Florentino Perez’in üzerinde de büyük bir baskı olduğu öğrenildi.