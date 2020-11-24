Eda Sakız kimdir? Tiktok ve YouTube Fenomeni Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız ifşa | Ses kayıtları

Tiktok ve YouTube fenomeni Eda Sakız kimdir? Tiktok’ta 1.7 milyondan fazla takipçisi ve 105 milyondan fazla beğenisi bulunan Eda Sakız'ı ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından hayatı da merak konusu oldu. Peki Eda Sakız kimdir? Tiktok ve YouTube Fenomeni Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız ifşa ve ses kayıtları haberimizde...

TİKTOK YOUTUBE FENOMENİ EDA SAKIZ KİMDİR?

Tiktok ve YouTube fenomeni Eda Sakız 1999 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Mersin’de bir otelde barmen olarak çalışan Eda Sakız daha sonra Tiktok’da videolar çekmeye başlamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Daha sonra Mersin’den İstanbul’a taşınan Eda Sakız, burada önemli projelerinin olduğunu söylemektedir.

Sosyal medya fenomeni Eda Sakız’ın Tiktok’ta 1.7 milyondan fazla takipçisi ve 105 milyondan fazla beğenisi bulunuyor.

EDA SAKIZ İFŞA VE SES KAYITLARI

Eda Sakız’ın erkeklerle beraber olduğu ve bunun eğlenceli bir şekilde anlatıldığı ses kayıtları başka bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

İşte Eda Sakız ses kayıtları;