Eda Taşpınar gönlünü Çukur'un yıldızı Çağrı Atakan'a kaptırdı!

Uzun bir zamandır yalnız görülen Eda Taşpınar, 'Çukur' dizisinde Remzi karakterini oynayan Çağrı Atakan ile sürpriz bir aşk yaşamaya başladı. Özel hayatını basından uzak tutan Taşpınar, ilişkisi hakkında samimi itiraflar yaptı.

Kendisini görüntüleyen magazin basınının sorularını yanıtlayan Taşpınar, işlerinin çok iyi gittiğini yavaş yavaş dünyaya açılmaya başladığını dile getirdi.

Pandemi sebebiyle bu yıl Yunanistan'a gidemeyen Taşpınar, yeni sevgilisi Çağrı Atakan ile Alaçatı'da tanıştıklarını ve yeni bir aşka yelken açtıklarını açıkladı. İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, "1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda…" dedi. Taşpınar ünlü oyuncuyla Alaçatı'da tanıştığını da söyledi.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.