Eddie Beach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Beach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddie Beach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eddie Beach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eddie Beach 14 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Edward James Beach şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eddie Beach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eddie Beach'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Eddie Beach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eddie Beach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Southampton U18
1 Temmuz 2022 yılında Chelsea U21
13 Ocak 2023 yılında Chelmsford
31 Mayıs 2023 yılında Chelsea U21
Eddie Beach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eddie Beach şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Eddie Beach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U19 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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