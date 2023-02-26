Eddie Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eddie Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eddie Guevara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eddie Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eddie Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddie Guevara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddie Guevara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddie Guevara 2 Nisan 1990 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Eddie Fernando Guevara Chávez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddie Guevara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Akhs Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eddie Guevara'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eddie Guevara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eddie Guevara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Eddie Guevara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddie Guevara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2008 yılında SD Aucas

31 Aralık 2008 yılında Bilinmiyor

24 Şubat 2009 yılında SD Aucas

6 Mart 2012 yılında Tabacundo

27 Mart 2013 yılında Rocafuerte SC

21 Ocak 2014 yılında SD Quito B

4 Ağustos 2014 yılında Deportivo Quito

28 Şubat 2017 yılında LDU Portoviejo

22 Mart 2019 yılında Técnico U.

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

3 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Eddie Guevara kimdir

Eddie Guevara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddie Guevara şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de Esmeraldas (8/2006-12/2006, 3/2007-12/2007), Nuevo Ecuador (-8/2006, 1/2007-3/2007, 1/2008-7/2008, 1/2009-2/2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eddie Guevara nereli

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