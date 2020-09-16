Eddie Newton: Sörloth Trabzonspor'da kalmak istemedi

Süper Lig'de 2. hafta oynanacak Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Eddie Newton, sabah idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un ve ligin yıldızı olan Sörloth hakkında da konuşan Newton, "Sörloth'un bir yıl daha devam etmesi yönünde fikrimiz vardı ancak oyuncunun burada oynamak istemediği kararını verdik." dedi.

"BAŞKANLA MUHTEŞEM BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Takımdaki ayrılıklara dair konuşan Newton, "İster Liverpool, isterse Chelsea olsun büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar. Hem yönetim, hem de başkanla muhteşem bir çalışma yapıyoruz. Bana ve ekibime yardımcı olmak için iyi işler yapıyorlar. Ayrılan oyuncuların yerini doldurmak kolay olmayacaktır ama ihtiyacımız olan bölgelere transferlerimizi yapmak için yönetim ve başkanımızla muhteşem bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"SÖRLOTH KALMAK İSTEMEDİ"

Bordo mavili takımın yeni forveti Benik Afobe'yi daha önce tanığını vurgulayan Newton, "Sörloth konusundan başlayalım. Yönetimimiz ve ben çok netiz. Hem ben, hem de yönetimin Sörloth'un bir yıl daha devam etmesi yönünde fikrimiz vardı ancak oyuncunun burada oynamak istemediği kararını verdik. Biz oyucularımızın burada oynama istediğini önemsiyoruz, kafası burada değilse oyuncunun yerine birini bakmayı daha doğru buluyoruz. Afobe'yi tanıyorum. Bu ligde iş yapabilecek yetenekte. Ekuban, Abdülkadir Ömür gibi oyunları oyuna katabilecek bir oyuncu" açıklamasında bulundu.