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EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan dizi hakkında açıklama geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akıbeti ne olacak?

ATV'nin sevilen dizilerinden olan ve apar topar yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geleceği başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'ya soruldu. TV8'e geçileceği soruları üzerine ünlü oyuncu, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz" dedi.

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan dizi hakkında açıklama geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akıbeti ne olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya EDHO dizisinin akıbetinin ne olacağı soruldu.

"DİZİ ARTIK ÇEKİLMEYECEK"

Rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok" dedi.

SÜLEYMAN ÇAKIR SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürülmüştü. Kaynarca, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan dizi hakkında açıklama geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akıbeti ne olacak?

EDHO NEDEN BİTTİ?

ATV sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ani bir kararla final verdi. Dizi ekibi tüm yaz çalışarak 12 oyuncuyla birden anlaşmış, 7. sezonun fragmanı ekim ayının ortalarında görücüye çıkmıştı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı dizi, kanal ve yapımcı arasında çıkan kriz nedeniyle son buldu. Oktay Kaynarca da paylaşımı ise söylentileri doğruladı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

Kaynarca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan dizi hakkında açıklama geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akıbeti ne olacak?

'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

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