Edin Visca'dan transfer iddialarına yanıt!

Başakşehir'in 31 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca'dan sürpriz bir açıklama geldi. AA'ya konuşan Visca, hakkında her sene çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray iddialarını boşa çıkardı. Tecrübeli futbolcu Başakşehir'de mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayı düşünmediğin açıkladı.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Henüz futbolu bırakma düşüncesinin aklında olmadığını ifade eden oyuncu: "Futbolu bırakmayı hiç düşünmedim. Daha çok oynamak istiyorum ama 4 yıl daha kontratım var. Sadece Başakşehir’e odaklandım. Burada kalmak istiyorum. Kariyerimi de Başakşehir’de bitirmek istiyorum. Tekrar şampiyon olmak, kupa kazanmak istiyorum. O kadar güçlü bir takımımız var. O kadar büyük bir aileyiz. Her zaman fazla motive oldum. Bu sene bende ve kulüpte yeni bir hedef var. Çok motive geldim. Ayrılmayı gerçekten hiç düşünmüyorum." dedi.

"ZİRVEYE OYNAMAK İSTİYORUM"

Takımı ile zirve mücadelesi vermek isteyen Visca: "İngiltere’de ve İspanya’da oynamak istedim. Her oyuncunun böyle bir hedefi vardır ama milli takımla Dünya Kupası oynadım. Başakşehir’le Avrupa Ligi’nde 4-5 yıl oynadım, Şampiyonalar Ligi oynadık. Futbolda mutlu olmak, rahat olmak en önemlisi. Başakşehir için kendimi fazla vermek istiyorum. Başka lige gitmeyi düşündüm ama burada her zaman hedef büyük. En büyük takımlara karşı oynadık. Böyle bir kulüpte Şampiyonalar Ligi’nde oynamak da büyük bir işti. Mutluyum, hiçbir zaman da niye gitmedim diye düşünmedim. Tek düşüncem yeni sezonda Başakşehir’de zirveye oynamak. ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ YOKTU

Milli takımımızın EURO 2020 macerasını da değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu: "EURO 2020'yi de takip ettim. Türkiye herkesin gizli favorisiydi. Benim de öyleydi. Son yıllarda Avrupa’nın en formda takımlarından biriydi. Genç oyuncular çıktı. Türkiye’den beklentim çok büyüktü, sonuna kadar gidebilir diyordum. Takımı enerjisiz gördüm, nedenini bilemiyorum. İnanılmaz potansiyel bir takım ama EURO 2020’de kimsede enerji yoktu. Hiçbir oyuncu sorumluluk almadı. Turnuvada özellikle ilk 11’de oynayan oyuncular daha fazla sorumluluk almalı. Sahada bunu hiç görmedim." açıklamalarında bulundu.