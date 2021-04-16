Edindiği hobi hayatını değiştirdi! İstiridye mantarında şimdi taleplere yetişemiyor

Karasu'da fındık üretimine alternatif olarak istiridye mantarı yetiştiriciliği dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Kahraman, askerlik yıllarında gördüğü istiridye mantarı yetiştiriciliğini kendi mahallesinde hayata geçirdi. Kahraman, 140 kilo mantardan yaklaşık olarak 2 bin lira kar ettiğini belirterek mantarın oluşma aşamalarından söz etti. Kahraman, hobi olarak başladığı istiridye mantarına talebin de fazla olduğunu aktardı.

"12 AY BOYUNCA YETİŞTİREBİLİYORSUNUZ"

Mesut Kahraman, "Fındık üreticiliği yapıyorduk sadece ama fındık yılda bir defa ürün veriyor ancak istiridye mantarını yılda 12 ay yetiştirebiliyorsunuz. Eskiler, istiridye mantarına karakulak derdi. Et yemeyenler için yüksek kalorisi var. Tansiyonu, kolesterolü dengeliyor ve kabızlığa iyi geliyor. Vejetaryen olanların tüketimini tavsiye ederim ve etten daha kaliteli. Zehir oranı sıfır" dedi.

"SICAKLIK DERECESİ ÇOK ÖNEMLİ"

İstiridye mantarının üretim aşamasından bahseden Kahraman, "Ortalama sıcaklığı 20-22 derece olmalı. Bu ortamı bulduğunda torbayı kopartınca 10 gün sonra yerinden çıkmaya başlıyor. İçerisinde asidi var. Asidin çıkması, hava alması için bu delikleri oluşturuyoruz. Daha sonra kendisi bu deliklerden çıkıyor. Denedim, tarttım ve on kiloluk torbadan 3 buçuk kilo aldım. Bu, ilk denememe rağmendi" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı