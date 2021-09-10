Edirne'de cinsel taciz suçundan 4 kişiye gözaltı

Dilaverbey Mahallesi'nde dolaşan yabancı uyruklu erkek grubundan bir kişinin, sokak ortasında cinsel organını çevredekilere gösterip tacizde bulunmasının ihbar edilmesiyle polis ekipleri bölgeye ulaştı. Ekipler, inceleme sonrası Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Fas uyruklu oldukları bildirilen 4 kişi emniyete götürüldü.

Mahalle sakinlerinden olan A.K. adlı erkek, erken grubunun kendisine uygunsuz yerlerini gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.