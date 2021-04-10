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  3. Edirne'de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

Edirne'de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

Edirne'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi kıyısında yer alan Vakıf Köyü sahilinde bir yunus balığı başı kıyıya vurdu. İnsan dostu olarak bilinen yunus balığına yapılan zulüm hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Edirne'de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

Edirne'nin Enez ilçesinde başı kesilen yunus sahile vurdu. Saros Körfezi kıyısında yer alan Vakıf Köyü sahilinde bir yunus balığı başı kıyıya vurdu. Yürüyüşe çıkanlar tarafından fark edilen yunus, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz; talihsiz yunusun önce balıkçı ağlarına takıldığını ve sonrasında ağlara zarar vermemesi için başından kesilerek denize atıldığını ileri sürdü. Çevredeki balıkçılara konu hakkında eğitim verilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz'ın paylaşımı üzerine çok sayıda hayvansever yorumlarıyla tepki gösterdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Edirne'de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

Edirne'de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

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