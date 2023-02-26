Edison Carcelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Carcelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edison Carcelen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edison Carcelen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edison Carcelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Carcelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edison Carcelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Carcelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Carcelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Carcelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Carcelen 9 Kasım 1992 tarihinde Pimampiro şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edison Javier Carcelén Chalá şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Carcelen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Edison Carcelen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edison Carcelen'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edison Carcelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Carcelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Edison Carcelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Carcelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2011 yılında Cuniburo FC

19 Şubat 2013 yılında SD Aucas

31 Aralık 2013 yılında Cuniburo FC

18 Şubat 2014 yılında SD Aucas

31 Aralık 2014 yılında Cuniburo FC

27 Ocak 2015 yılında SD Aucas

31 Aralık 2015 yılında Cuniburo FC

1 Şubat 2016 yılında SD Aucas

24 Ocak 2017 yılında LDU Quito

31 Aralık 2017 yılında SD Aucas

17 Ocak 2018 yılında The Strongest

31 Aralık 2018 yılında SD Aucas

1 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2019 yılında SD Aucas

14 Ekim 2020 yılında Orense

3 Ocak 2022 yılında Técnico U.

Edison Carcelen kimdir

Edison Carcelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Carcelen şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Roma Junior (-3/2011)

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Edison Carcelen nereli

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