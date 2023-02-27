Edon Osmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edon Osmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edon Osmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edon Osmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edon Osmani 25 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edon Osmani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Edon Osmani'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edon Osmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edon Osmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edon Osmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edon Osmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Keflavík

19 Haziran 2020 yılında Vídir

18 Şubat 2021 yılında Keflavík

12 Nisan 2021 yılında Reynir S

16 Ekim 2021 yılında Keflavík

Edon Osmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edon Osmani şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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