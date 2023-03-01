Eduino Vaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduino Vaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduino Vaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eduino Vaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eduino Vaz {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gine-Bissau uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eduino Vaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduino Vaz'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Eduino Vaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eduino Vaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
Eduino Vaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eduino Vaz şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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