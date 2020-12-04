İzmir'de hissedilen deprem korkuttu!Kültür ve Turizm Bakanlığından müzisyenlere pandemi yardımı!Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın vukuatları bitmiyor: İstismar ettiği 10 yaşında bir çocuk daha varmış!Temizlikçi kılığına giren polisten operasyon! 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde yakalandıÇukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı hayatını kaybediyorAdana'da talihsiz kaza! Hastaneye giderken hastanelik oldularİşe giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü canından oldu!İstanbul ve İzmir'de su sorunu baş gösterdi! Belediye başkanları vatandaşları uyardıNesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Karaca, "Sağlık durumum iyi. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Alanyaspor'un teknik heyet ve oyuncularına Covid-19 testi yapıldı.

Test sonuçlarına göre kaptan Efecan Karaca'nın korona virüs olduğu tespit edildi. Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYELİM"

Efecan Karaca sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT