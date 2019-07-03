Efes Pilsen bira fiyatı ne | 2019 güncel bira fiyatları | 3 temmuz Efes Pilsen Bira ne kadar

Efes Pilsen bira fiyatı? ÖTV zammından sonra birçok vatandaş bu sorunun cevabını araştırıyor. Efes Pilsen'in yeni fiyat listesi merak ediliyor. Peki Efes Pilsen bira fiyatı ne? Efes Pilsen bira ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

EFES PİLSEN BİRA FİYATI NE? EFES PİLSEN BİRAN NE KADAR?

Efes Pilsen, en çok tüketilen bira markalarından biri. ÖTV zammı konusunun ardından merak ediliyor...

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine konuldu.

Yasa ile fiyatların yılda 2 kez zamlanacağı daha önce belirlendiği için bu kez fiyat artışını gerektiren yeni oranlar Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Ancak Gelir İdaresi’nin internet sitesinde değiştirildi. Değişiklik 2 Temmuz 2019’dan itibaren geçerli olacak.

Üç sayılı listede yapılan değişiklik ile biranın ÖTV’si 1.7694 liradan 1.9125 liraya çıktı. Biranın vergisi hesaplanırken bu tutar biranın alkol oranına bölünüyor. Yani yüzde 5 ile çarpılıyor.

50’lik biranın ÖTV’si böylece 4.42 liradan 4.78 liraya çıkıyor. KDV de eklendiğinde vergi 42 kuruş artarak 5.21 liradan 5.64 liraya tırmanıyor. Şarapta ise 1 litrenin ÖTV’si 8.69 liradan 9.40 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl’lik şarabın vergisi KDV ile birlikte 7.18 liradan 7.77 liraya ulaştı. 70’lik rakıda ise ÖTV ve fiyat yüksek olduğu için artış daha yüksek oldu.

Rakı, Cin, votka ve viski gibi ürünlerde ÖTV 241.73 lira yerine 261.28 oldu. Bu artış litre ve tam alkolün fiyatı olduğu için rakam örneğin yüzde 45 olan rakının alkol derecesi ve 70 cl’ye bölündüğünde toplam vergi KDV ile birlikte 89.8 lira yerine 97.12 lira oldu. Başka bir değişle 7.27 lira arttı. 70’lik rakının fiyatı da böylece 142.5 liradan 150 liraya dayandı.

ALKOL ESKİ VE YENİ FİYATLAR:

Eski Eski fiyat Yeni fiyat

Bira 10 10.42

Şarap 65 65.58

Rakı 142.5 149.77

Votka 142 148.45

Cin 105 112.27