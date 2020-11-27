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  3. 'Efsane Cuma' indirimleri koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce kuyruk oluştu

'Efsane Cuma' indirimleri koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce kuyruk oluştu

Yılda bir kez yapılan "Efsane Cuma" indirimleri Esenyurt'taki bir AVM'de metrelerce uzunluğunda kuyruğa neden oldu. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İstanbul'da vatandaşlar salgını umursamadan saatlerce sıra bekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda sıkça yapılan uyarılar alışveriş çılgınlarını durduramadı. İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntüler pes dedirtti. Vatandaşlar ölümcül virüse rağmen indirimli ürünleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. 

'EFSANE CUMA' İNDİRİMLERİ İÇİN KORONAVİRÜSÜ ES GEÇTİLER

Türkiye’de korona virüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı. Artan korona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi. AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara korona virüsü unutturduğu görüldü.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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