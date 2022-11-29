HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Haberler
Çok Okunanlar
Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti