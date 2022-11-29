Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

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Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" 1

Alex De Souza 2004-22012 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayarak efsana isimler arasına girmişti.

Türkiye'de olduğu dönemlerde herkes tarafında sevilen futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Coritiba adlı futbol klubünde oynamıştı.

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Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
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