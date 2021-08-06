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Efsane futbolcu Michael Ballack'ın oğlu Emilio, hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Michael Ballack'ın oğlu Emilio, ATV motosikletle seyir halindeyken kaza yaptı.. 18 yaşındaki Emilio Ballack'ın kaza geçirmesinin ardındanı olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin hemen müdahale etmesine rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Efsane futbolcu Michael Ballack'ın oğlu Emilio, hayatını kaybetti!

Yıldız futbolcu Michael Ballack'ın oğlu, trafik kazası sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ballack oğlunun ATV kazası geçirmesi ve hayatını kaybetmesinin ardından kahroldu. 

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

18 yaşındaki Emilio Ballack'ın bu sabah Portekiz'de yer alan Troia'da bulunan evlerinin çevresinde ATV motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Emilio Ballack'a  kaza sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu fakat, genç adam hayata gözlerini yumdu...

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