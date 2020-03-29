Efsane futbolcu tutuklandı!

Peru geçtiğimiz gün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Peru sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Newcastle United efsane futbolcusu Nolberto Solano, sokağa çıkma yasağı sırasında dışarıdaydı.

Solano, polis ekipleri tarafından tutuklandı. 45 yaşındaki Solano, radyo kanalı RPP Noticias'a verdiği demeçte üzüntüsünü dile getirdi:

"Açıkçası çok pişmanım ve özür diliyorum. Yaptığımı haklı çıkarmayacağım. Herkes için zor bir durum. En önemlisi sağlığımız. Onsuz hiçbir şey yapamayız."

Peru'da sokağa çıkma yasağı ilanından sonra kurallara uymayan 18 binden fazla insanın tutuklandığı açıklandı.