Tarihte yer etmiş efsane öğretmen sözleri | Unutulmaz öğretmen sözleri kısa, anlamlı

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN AMACI

Öğretmenler Günü'nün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yüce yerine oturtmaktır. Öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin bilincine varmalarını sağlamaktır.

İşte Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır.

8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte Uygur alfabesi bırakılarak Arap alfabesine geçilmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kuran Ulu Önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yenilikler yapmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur.

Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

EFSANE ÖĞRETMEN SÖZLERİ | UNUTULMAZ ÖĞRETMEN SÖZLERİ

Siz evde de mi böylesiniz?

Şu andan itibaren her birbiriyle küs!

Öğretmen 1 can değil 100 candır.

Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim.

Öğretmenlerin hakkını asla ödeyemeyiz.

Arkadaşın camdan atlasa sen de mi atlayacaksın?

Öğretmen, bilgi tohumu eken bahçıvan gibidir.

Sizi zorla getirmiyorlar buraya. İstemeyen gelmesin.

Bir öğretmen bir nesil demektir.

Megnet Zurner Öğretmen, öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir.

En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Oğlum kahvede mi oturuyorsun? Düzgün otur!

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.

Benim nur yüzlü iyi kalpli sevgi dolu öğretmenim.

Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır.

Öğretmen vatanı için silahla değil, bilgiyle savaşır.

Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim.

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

Addison Öğretmenini onurlandıran kişi kendini de onurlandırır.

Sevginizle kalbimde açtığınız gül hiçbir zaman solmayacak öğretmenim.

Anne şefkatinden ve sıcaklığından sonraki ilk durak öğretmendir.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum.

Diyojen Öğretmen demek hayat demektir.

Öğretmen demek şefkat demektir.

Biz sizi sadece sınıfta veya okulda değil, bir ömür boyu seveceğiz öğretmenim.

Sizi defter üzerinde değil kalbimizin içinde seviyoruz canım öğretmenim.

Öğretmen bir sanatı icra etmektedir.

Bu sanatın adı da topluma yön verme sanatıdır.

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

Atatürk Öğretmen, doğan güneşe benzer.

Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.

Atatürk Öğretmen bir gül bahçesinin bahçıvanı gibidir.

Her daim etrafına bilgi tohumu eker.

Öğretmen meyve veren bir ağaç gibidir.

Her sene meyveler veren yedi veren ağaçlar gibidir.

Siz benim hatıra defterimde temiz bir sayfa gibi hep aklımda kalacaksınız öğretmenim.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez.

Socrates Başarımda senin, hayat yolunda attığım ilk adımda senin eserin öğretmenim.

Seni çok seviyoruz.

İnsanın istisnasız anne ve babasından sonra en çok sevdiği ve güvendiği kişi öğretmenidir.

Siz güller kadar narin ve güzel, kır çiçekleri kadar asil ve saygınsınız.

Siz çok sevdiğimiz güzel öğretmenimizsin.

Öğretmenin etkisi sonsuzdur.

Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez.

UNUTULMAZ HABABAM SINIFI REPLİKLERİ

“Bana tek tek saydırma şimdi. Ferit burada mı Ferit?”

– “Buradayım, hocam.”

“İyi, sen buradaysan bütün sınıf burada demektir.” “Şaban sen söyle ne ile beslenir memeliler? Ne ile beslenirler?”

– “Ağızlarıyla beslenirler, efendim.” “Söyle bakalım. Kaça ayrılır memeliler?”

– “3’e ayrılır. Dik memeliler, buruşuk memeliler, sarkık memeliler.” “Benim peşimi kızlar bırakmıyor da. Vahşi bir cazibem varmış.” “Okuldan kaçıyormuşsunuz. Kaçırtmam. Gördüm, ön bahçede top oynuyorsunuz. Oynatmam. Sigara da içiyorsunuzdur herhal de.”

– “Ne münasebet hocam. Ağzımıza bile sürmeyiz.”

“İçerken görmeyeyim. Canınızı yakarım. Kopyaya gelince, ne kendi dersimde çektiririm ne de başka bir öğretmenin dersinde. Haberiniz olsun.” “Vallahi Mahmut Bey, 3 aydır ben bu sınıfı yoklama yapamıyorum.”

– “Neden efendim?”

“Bilmem ki! Ne zaman yoklama yapmaya kalksam, kendimi omuzlarda buluyorum.” “Senin ananı… ben bir yerden tanıyorum ama nereden çıkartamıyorum, müfettiş bey.” “Aç kapıyı Veysel Efendi! Mahmut Hocanın emriyle.”

– “Nereye?”

“Uganda Cumhurbaşkanını karşılamaya gidiyoruz.” “Sınıfa kedi giremez.”

– “İnek giriyor da kedi niye girmesin?” “Zaire Cumhurbaşkanı kimdir?”

– “Ne yüzüme bakıyorsunuz ulan! Zaire’nin Cumhurbaşkanı ben miyim?” “Tüh be! Yazılı yapar diye kopya hazırlamıştım. Ders anlatıyor.” “Oraya bi 10 puan daha yazmanızı rica edicim.” “Bütün sınıfa 10 verdim. Yalnız Şaban’a 2 verdim.”

– “Niye hocam ben de kitabı aynen yazdım.”

“Ama 4 virgül atlamışsın.”