Efsane yüzücü Micheal Pelps'in rekoru kırıldı!

Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dev organizasyonun 5. gününde yüzme erkekler 200 metre kelebek stilini 21 yaşındaki Macaristanlı Kristof Milak kazandı. Mailak, Pelps'in 2008'de Pekin'de 1.52.03'lük rekorunu kırmayı başardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ KRİSTOF MİLAK

21 yaşındaki Milak, 1.51.25'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Bu derecesiyle Milak, Olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Macar sporcu aynı zamanda bu stilde, 2019'dan bu yana 1.50.73'lük zamanıyla dünya rekorunu da elinde bulunduruyor. 200 metre kelebekte gümüş madalyayı Japon Tomoru Honda, bronz madalyayı ise İtalyan Federico Burdisso elde etti.

KADINLARDA DA REKOR EL DEĞİŞTİRDİ

Kadınlar 200 metre serbest stilde ise altın madalyayı Avustralyalı Ariarne Titmus, Olimpiyat rekoru kırarak kazanmayı başardı. 20 yaşındaki Titmus, altın madalyaya 1.53.50'lik derecesiyle ulaştı. Bu derecesiyle Titmus, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2012 Londra'da 1.53.61'lik derecesiyle ABD'li Alisson Schmitt'e aitti.