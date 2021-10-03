Egale ne demek, TDK'ya göre Egale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egale ne demek? Egale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egale kelimesi. Peki egale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egale nedir, egale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EGALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Egale kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Bir rekoru yinelemek` anlamındaki egale etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

