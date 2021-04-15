Ege beşik gibi sallanıyor: İzmir ve Çanakkale'de peş peşe depremler!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında saat 07:10'da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

Depremin 7.4 km derinlikte gerçekleştiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.95 km olarak kaydetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da 3.9 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 7.6 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.