Ege Denizi sallanıyor! Aynı gün içinde ikinci deprem
AFAD verilerine göre Ege Denizi Enez açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Enez açıklarında saat 14.08'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 17,62 kilometre altında kaydedildi.
ÖĞLE SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 11.58'de Ege Denizinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Ayrıca deprem yerin 24.90 kilometre altında meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2020
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Ege Denizi, 31.16 km. Enez (Edirne)
Tarih-Saat : 12.06.2020, 14:08:26 TSİ
Enlem : 40.8056 N
Boylam : 25.6795 E
Derinlik : 17.62 km
Detay : https://t.co/hxbIKmUWGq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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