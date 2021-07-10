Ege Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Gece saatlerinde Ege Denizi'nde yaşanan deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmede depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanırken, sarsıntının şiddeti 3,4 olarak açıklandı. Korku dolu anlara neden olan deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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