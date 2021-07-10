Hadise'nin sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında?Ülkede gerilim tırmanıyor! Nijerya'da silahlı saldırılar en az 35 kişi öldüEndonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıHaiti'de suikasta kurban giden Moise'nin yerine Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandıEge Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandıHafta sonu planı yapmak isteyenlere müjde! Sıcak ve güneşli bir yaz günü sizleri bekliyor | 10 Temmuz Cumartesi hava durumuNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 10 Temmuz 2021 Cumartesi | Akrep burcu, doğru olduğuna inandığınız yolda yürümekten çekinmeyin!18 yaş altı aşılama ne zaman? | 18 yaş altı çocuklar ne zaman aşı olacak? | Son dakika aşı yaşıBakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: 57 Milyon dozu geçtikSon dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ege Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Ege Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Ege Denizi'nde sabaha karşı gece saat 02:42 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, Kandilli tarafından yapılan bilgilendirmeye göre deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde yaşandı.

Ege Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Gece saatlerinde Ege Denizi'nde yaşanan deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmede depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanırken, sarsıntının şiddeti 3,4 olarak açıklandı. Korku dolu anlara neden olan deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandı

AFAD SON DEPREMLER 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT