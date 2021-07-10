Ege Denizi'nde korku dolu anlar! Sabaha karşı 3,4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Ege Denizi'nde sabaha karşı gece saat 02:42 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, Kandilli tarafından yapılan bilgilendirmeye göre deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde yaşandı.
Gece saatlerinde Ege Denizi'nde yaşanan deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmede depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanırken, sarsıntının şiddeti 3,4 olarak açıklandı. Korku dolu anlara neden olan deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ
Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.