Ege'nin ardından bu kez Marmara sallandı: Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Ege'de yaşanan depremlerin ardından Marmara Bölgesi'ne sıçrayan sarsıntılar vatandaşları korkuturken AFAD'ın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7.01 km derinlikte, merkez üssünün Armutlu olduğu belirtilen 3,6 şiddetindeki depremin saati ise 07.33 olarak duyuruldu.

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