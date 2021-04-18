Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatıEge'nin ardından bu kez Marmara sallandı: Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a sitem: Şaşırdım ve üzüldüm!18 Nisan 2021 Pazar Resmi Gazete | Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?18 Nisan Pazar Bim kataloğu | 18 Nisan 2021 BİM katalog | Fakir kahve makinesiManisa'da intihar: Uzman Çavuş Harun Albayrak, tabancasıyla kendisini öldürdü!Meteoroloji yetkilileri il il uyardı: Toz taşınımı, fırtına, çamur yağmuru! İşte 18 Nisan Pazar il il, haritalı hava durumu!Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadından haber alınamıyorUşak’ta 2 boş evde çıkan yangında ahırlarda çok sayıda koyun ve kuzu telef olduElbistan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden cip kanala uçtu 1 ölü
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ege'nin ardından bu kez Marmara sallandı: Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Ege'nin ardından bu kez Marmara sallandı: Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Ege'de yaşanan depremlerin ardından Marmara Bölgesi'ne sıçrayan sarsıntılar vatandaşları korkuturken Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Ege'nin ardından bu kez Marmara sallandı: Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Ege'de yaşanan depremlerin ardından Marmara Bölgesi'ne sıçrayan sarsıntılar vatandaşları korkuturken AFAD'ın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

7.01 km derinlikte, merkez üssünün Armutlu olduğu belirtilen 3,6 şiddetindeki depremin saati ise 07.33 olarak duyuruldu. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT