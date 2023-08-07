Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube'den Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya ziyaret

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube yönetim kurulu Tuzla Belediye Başkanı Şadi YAZICI'yı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanı Bilal DURAN ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri; Gökay YILMAZ, Güven YILDIZ, Buket AKFIRAT ŞAHİN, Talip DEMİR ile birlikte Tuzla İlçe Temsilci Mustafa KARAİĞİT ziyarette hazır bulundu.

Eğitim-Bir-Sen'in tarihçesini içeren kitap, İstanbul 4 Nolu Şube başkanı Bilal DURAN tarafından Belediye Başkanı Şadi YAZICI'ya takdim edildi.

Bilal Duran, ziyaretle ilgili , "Nezaketi, içten ve samimi sohbeti ve misafirperverliği için Belediye Başkanı Şadi YAZICI'ya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.